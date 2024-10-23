شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد ونقيب المعلمين يشهدان حفل تكريم المدرسين المحالين للتقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمقر ديوان المحافظة، حفل تكريم المعلمين المحالين للتقاعد ببورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد، عن عظيم امتنانه للمعلمين، لما يبذلونه من جهود دؤوبة من أجل خلق جديد قادر على النهوض بالوطن، مطالبا إياهم بضرورة احتواء أبنائهم الطلاب بالمدارس وبذل مزيد من الجهد من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة والحث على حسن الأخلاق والانضباط.



وفي رسالة لطلاب مصر، ذكر اللواء أ.ح محب حبشي، لقاء سابق مع معلمه، قام بتقبيل يده أمام الطلاب، لحثهم على احترام المعلم والاعتراف بدوره الفعال في تنشئة الأجيال، وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به المعلم في التوعية وتنمية الفكر في مجابهة الأفكار الهدامة التي تستهدف أبنائنا الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من الوطن ونشر معلومات خاطئة بهدف التشكيك.



وخلال كلمته، أعرب خلف الزناتي عن شكره وتقديره العميق للواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، على استجابته للدعوة وتشريفه للحفل ، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس تقدير القيادة السياسية ورموزها للدور الهام الذي يلعبه المعلم المصري، مشيدا بمكانة محافظة بورسعيد التاريخية والوطنية، وارتباط اسمها بالنضال والانتصار.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن المعلمين يساهمون في بناء الأجيال وتوجيههم نحو الطريق الصحيح عبر التعليم والإرشاد، مؤكدًا أن البصمات التي تركتها أيديهم على عقولهم ستظل راسخة، وأن الكلمات التي نطقوها بألسنتهم قد زينت حديث المجتمع، وأضاف الزناتي: أن شجرة عطاء المعلمين، أثمرت ضباط، وأطباء، ومهندسين، وعلماء، ومعلمين، وخبراء في شتى المجالات، معرباً عن فخره بالأرض التي تحمل أقدامهم، والتي تهتز طربًا بما يحققونه من إنجازات.



وقدم نقيب المعلمين رسالة للمعلمين الذين يزالون في الخدمة، حثهم فيها على الاستعداد لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن يوم التكريم فرصة لعرض صفحة من الإنجازات، تحمل في طياتها العمل الصالح وحب الوطن بتحمل مسئولية تعليم وتربية الأجيال.

وفي ختام الحفل، تبادل كل من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، دروع التكريم من النقابة، والمحافظة، ثم تم تسليم شهادات التقدير والدروع للمعلمين المكرمين.

جدير بالذكر أن محافظ بورسعيد، استقبل خلف الزناتى نقيب المعلمين، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، لبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة، لتعزيز خدمات المعلمين ودعم جهود النقابة فى خدمة المعلمين، وشاركا سويا فى حفل تكريم المعلمين .