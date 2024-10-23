شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواصفة امتحان الشهر فى الرياضيات للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية بشأن الاختبارات الشهرية فى مادة الرياضيات للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2024/2025، والمقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الشهر لمادة الرياضيات للصف الأول الثانوى:

- الاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الأول بورقة امتحانية واحدة و زمن إجابة 50 دقيقة .

ثانياً : الاختبارات الشهرية للصف الثاني الثانوى:-

- الشعبة الأدبية: الاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات العامة بورقة امتحانيه واحدة و زمن إجابة 50 دقيقة.

- الشعبة العلمية: الاختبارات الشهرية للفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات يتكون من ورقتين امتحانين منفصلتين على النحو التالى:

- الرياضيات البحتة: زمن الإجابة 50 دقيقة.

- تطبيقات الرياضيات: زمن الإجابة 50 دقيقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للجدول الخاص بالصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية يكون : ورقة امتحان الرياضيات البحتة في يوم، وامتحان تطبيقات الرياضيات في يوم آخر ليتناسب ذلك مع محتوى المادة.

وأكدت وزارة التعليم، على أن مقترح عدد أسئلة اختبار كل صف مع موجه عام المادة بكل محافظة، وأن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر.