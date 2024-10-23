شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مدارس بالمطرية لمتابعة نسب الحضور والغياب والان مع تفاصيل الخبر

يجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم زيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة الشهيد عصام محمد تميم الابتدائية ومدرسة الشهيد مصطفى سيد فؤاد الإعدادية بنين ومدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة التابعين لإدارة المطرية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن وزير التربية والتعليم اطلع على نسب الحضور والغياب بالمدارس الثلاثة وآليات تطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وكان الوزير محمد عبد اللطيف، أكد على أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي العام الدراسي 2024/2023، التحق 25 مليونا 494 ألفا 232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين (843490)، مع نسبة عجز (665) ألف معلم، وعدد الفصول 550 ألف فصل دراسى وعدد المبانى المدرسية (29698) مبنى والوزارة فى احتياج إلى (250) ألف فصل جديد.

