شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الرى يبحث مع المتحدة للخدمات الإعلامية التنسيق ضمن حملة "على القد" والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع ممثلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبحث إجراءات التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة فى إذاعة التنويهات التوعوية الخاصة بحملة التوعية "على القد" فى عدد من القنوات التلفزيونية .

وأشار سويلم الى أهمية القنوات التلفزيونية كأحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين ، مما سيسهم بشكل كبير فى نجاح حملة "على القد" و وصول تأثيرها لأكبر عدد من المواطنين .

أوضح سويلم أن هذه الحملة تهدف الى توعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث خاصة فى ظل محدودية وثبات الموارد المائية ، بالتزامن مع الزيادة السكانية ، وهو ما يتطلب العمل سويا في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه للحفاظ عليها بما يضمن نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها .



وأوضح سويلم أن العديد من الجهات تشارك فى هذه الحملة وهى وزارات ( التربية والتعليم - الاوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة ) ومؤسسة مصر الخير، ومنظمة اليونيسيف، ورعاية كل من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية .

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انطلاق حملة "على القد" فى جلسة مخصصة لهذا الشأن ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه ، والتى تضنت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وكل من مؤسسة مصر الخير والاذاعة المصرية لتنفيذ انشطة الحملة .

