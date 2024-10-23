شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: التدخل السريع ينقل سيدة بلا مأوى وأطفالها لدور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث الشكوى الواردة بتواجد سيدة وأطفالها بلا مأوى تفترش الشارع أسفل كوبرى أكتوبر بوسط البلد وتأخذه مأوى لها.

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مركز استضافة وتوجيه المرأة تمهيداً لاستضافة السيدة المشار إليها، حيث تم النزول الميداني إلي مكان تواجد السيدة وتبين أنها تبلغ من العمر 26 عاما

ومتزوجة، ولديها 3أطفال في أعمار 7سنوات، و 5سنوات، و4 سنوات، كما أنها حامل فى الشهر التاسع.

وأكدت السيدة أنها كانت تعيش بشقة إيجار بمنطقة الزاوية الحمراء مع زوجها إلا أن الإيجار تراكم عليهم، فقام مالك العقار بطردهم، وبعد ذلك قام الزوج بهجرها هي والأطفال وتركهم، مما دفعها إلى افتراش الشارع واتخاذه مأوى لها وأبنائها قرابة الخمسة أشهر.

وعرض فريق التدخل السريع على السيدة استضافتها وأطفالها بإحدي دور الرعاية، لكنها رفضت في البداية، ثم وافقت، فتم نقلها إلى إحدي دور الرعاية، كما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية لتقديم مساعدات للسيدة وأبنائها.