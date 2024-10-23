شكرا لقرائتكم خبر عن طرح بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة، بكميات كبيرة تصل الى 10 الاف طبق أسبوعياً بسعر 150 جنيه للطبق الواحد (30 بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.



بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



على جانب آخر، نجح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الثلاثة اشهر الماضية فى تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الأساسية حيث يصل المتوسط من المخزون لما يقرب من 6 أشهر ، بجانب ارتفاع مخزون زيت الطعام والسكر والأرز وكافة المنتجات لفترات طويلة لأول مره ، كما انه تم التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية كما تم إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس/ أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية



ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية



طرح بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للطبق



طرح بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية



