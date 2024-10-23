شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإندونيسية تبرز زيارة وزير الأوقاف لتهنئة الرئيس الإندونيسى بتنصيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الصحف الإندونيسية والمواقع الإخبارية والصحفية الإلكترونية بإندونيسيا زيارة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى دولة إندونيسيا نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية؛ لتقديم التهنئة للرئيس برابو سوبيانتو رئيس دولة إندونيسيا، بمناسبة تنصيبه رئيسًا لإندونيسيا.

وأبرز موقع رئاسة الجمهورية الإندونيسية وموقع الرئيس الإندونيسي استقبال الرئيس برابو سوبيانتو رئيس دولة إندونيسيا للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لتقديم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر إلى الرئيس الإندونيسي وإلى شعب إندونيسيا .

وقالت وكالة الأنباء الإندونيسية (ANTARA) إن الرئيس برابو رحب بالمبعوث الخاص لرئيس جمهورية مصر العربية أسامة الأزهري، وعقدا جلسة تصوير جماعية ووقع على سجل ضيوف الدولة قبل مواصلة المحادثات الرسمية في غرفة جيبارا.