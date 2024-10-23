شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع من طفايات حريق تستخدم فى التصدى لنيران العقارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت مجموعة من الطفايات التي تستخدم لمواجهة نيران العقارات والمنشأت ويوجد 5 طفايات كلا منها تقوم مقاومة حريق بعينه و من تلك الطفايات :

1- طفاية ثانى أكسيد الكربون، تستخدم فى خنق حريق المواد السائلة القابلة للاشتعال، كالزيت، الديزل، وغيرهم، ومنع انتشار الحريق وحرائق المعدات الكهربائية، ولا تستخدم فى الأماكن المغلقة كالآبار والخزانات.

2- طفاية الرغوة، تستخدم فى المواد السائلة القابلة للاشتعال كالزيت والديزل، واحتراق الخشب والورق وغيرهم، لكنها لا تستخدم فى حرائق المعدات الكهربائية.

3- طفاية الكيماوى، تستخدم فى حرائق دهون وزيوت القلى وكذلك يمكن استخدامها فى حريق المواد الخشبية والورق والمنسوجات.

4- طفاية الماء، لتبريد الحرائق وإبطاء عملية الاحتراق للخشب والورق والمنسوجات، لكنها لا تستخدم للسوائل القابلة للاشتعال وحرائق المعدات الكهربائية.

5- طفاية البودرة، تستخدم فى احتراق الخشب والمنسوجات والمواد السائلة القابلة للاشتعال واحتراق الغازات وحرائق المعدات الكهربائية.