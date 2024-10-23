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5 أنواع من طفايات حريق تستخدم فى التصدى لنيران العقارات.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 07:30 ص

ظهرت مجموعة من الطفايات التي تستخدم لمواجهة نيران العقارات والمنشأت ويوجد 5 طفايات كلا منها تقوم مقاومة حريق بعينه و من تلك الطفايات :

1-   طفاية ثانى أكسيد الكربون، تستخدم فى خنق حريق المواد السائلة القابلة للاشتعال، كالزيت، الديزل، وغيرهم، ومنع انتشار الحريق وحرائق المعدات الكهربائية، ولا تستخدم فى الأماكن المغلقة كالآبار والخزانات.

2-   طفاية الرغوة، تستخدم فى المواد السائلة القابلة للاشتعال كالزيت والديزل، واحتراق الخشب والورق وغيرهم، لكنها لا تستخدم فى حرائق المعدات الكهربائية.

3-   طفاية الكيماوى، تستخدم فى حرائق دهون وزيوت القلى وكذلك يمكن استخدامها فى حريق المواد الخشبية والورق والمنسوجات.

4-   طفاية الماء، لتبريد الحرائق وإبطاء عملية الاحتراق للخشب والورق والمنسوجات، لكنها لا تستخدم للسوائل القابلة للاشتعال وحرائق المعدات الكهربائية.

5-   طفاية البودرة، تستخدم فى احتراق الخشب والمنسوجات والمواد السائلة القابلة للاشتعال واحتراق الغازات وحرائق المعدات الكهربائية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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