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جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 07:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر إنفوجراف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن جهودها تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية حيث تمثلت فى الأتى:-

- توفير الفريق الطبى والصحى ورفع كفاءته من خلال التدريب

- تأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة طويلة الأجل

- التوسع فى الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية الحقوقية وتوحيدها

- توفير برنامج حوكمة إدارية وإكلينيكية بمنتهى الدقة

- تنفيذ حملة قومية تخاطب ألفئات المؤثرة

- دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل فى الرعاية المثلى بالألف يوم

-!التوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى

- تفعيل دور المجلس القومى للسكان المنسق وتنظيم العمل فى الملف بين الجهات المعنية

- اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات

 

 


جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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