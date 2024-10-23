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شكرا لقرائتكم خبر عن جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 07:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عبر إنفوجراف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن جهودها تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية حيث تمثلت فى الأتى:-
- توفير الفريق الطبى والصحى ورفع كفاءته من خلال التدريب
- تأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة طويلة الأجل
- التوسع فى الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية الحقوقية وتوحيدها
- توفير برنامج حوكمة إدارية وإكلينيكية بمنتهى الدقة
- تنفيذ حملة قومية تخاطب ألفئات المؤثرة
- دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل فى الرعاية المثلى بالألف يوم
-!التوسع فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة على مستوى
- تفعيل دور المجلس القومى للسكان المنسق وتنظيم العمل فى الملف بين الجهات المعنية
- اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات
جهود وزارة الصحة تجاه التنمية البشرية والقضية السكانية
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