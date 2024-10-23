شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلة الأخيرة للمتهمين فى قضية معدية أبو غالب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:30 ص

حجزت محكمة جنح إمبابة، محاكمة المتهمين فى غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبوغالب بمنشاة القناطر، ما تسبب فى وفاة 17 وفاة لجلسة 4 نوفمبر للحكم.

• البداية

ـ مشاجرة بين سائق ميكروباص وأحد الأشخاص يوم 21 مايو 2024.

ــ السيارة تسقط فى النيل أثناء تحرك المعدية.

ــ عامل المعدية لم يغلق بابها الخلفى الذى يمنع سقوط أى أجزاء من حمولتها.

ــ غرق 17 فتاة لتنتهى أحلامهن بسبب إهمال المتهمين.

ــ انقاذ 8 فتيات من الغرق ونقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

• ماذا حدث بعد ذلك؟

ــ التحقيقات أسفرت عن تورط 5 متهمين فى الواقعة.

ــ سائق الميكروباص وعامل المعدية ورئيس الوحدة المحلية أبرز المتهمين.

ـ القضية حملت رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة

ــ الجنح نظرت جلستين فى القضية لتقرر حجزها لـ 4 نوفمبر للحكم.