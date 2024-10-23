"النار طلعت من الشبابيك".. حريق هائل داخل مخزن أحذية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق هائل بمخزن أحذية وجلود بمحافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة بهتيم.

مدير إدارة الدفاع المدني، دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مخزن أحذية وجلود بالطابق الثالث لعقار مكون من 10 طوابق بجوار مخزن أسطوانات البوتاجاز.

ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.