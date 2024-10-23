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قفل الباب على نفسه.. مصرع طفل داخل مصعد كهربائي في كفر الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

لقي طفل مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمدينة كفر الشيخ، بعد أن أُغلق باب مصعد كهربائي على نفسه.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، بلاغا بوجود حادث داخل مصعد كهربائي في إحدى الأبراج السكنية بمنطقة تقسيم 2 بكفر الشيخ.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى الحادث، إذ تبين أن الطفل يدعى "محمد أحمد"، 5 أعوام، وكان يستقل المصعد في إحدى الأبراج السكنية، إذ ضغط الباب علي جسده بقوة مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الطفل لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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