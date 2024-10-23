شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لجالانت دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، دعم الولايات المتحدة الثابت لأمن إسرائيل، بما في ذلك الرد على الهجوم الصاروخي غير المسبوق لإيران.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن وجالانت ناقشا أهمية التوصل لاتفاق الإفراج عن المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.