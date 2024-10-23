"رفض يستلم استدعاء النيابة مرتين".. دفاع الضحية بواقعة نجل محمد رمضان يكشف آخر التطورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بالجيزة، التحقيقات في اتهام ابن الفنان محمد رمضان بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة، وشهدت الواقعة تطورات جديدة بعد مرور حوالي شهر على وقوعها.

وقال الدكتور أحمد مختار محامي ضحية أسرة الطفل عمر المجني عليه، إنه قام بالاطلاع على آخر تطورات الواقعة والمثبتة بمحضر رسمي والذي أفاد أن النيابة العامة أرسلت استدعاء رسمي للفنان محمد رمضان للمثول أمامها لاستماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه ولطفله ولم يستجب في المرتين.

وأضاف مختار أن المرة الأولى توجه أمين شرطة إلى مقر سكن الفنان محمد رمضان والتقى به شخصيا وكان برفقته سائقه، وطلب منه الشرطي تسلم استدعاء النيابة فرفض رمضان استلامه، وطلب من سائقه استلام الاستدعاء بدلًا منه، وفي المرة الثانية رفض محمد رمضان لقاء حاملي الاستدعاء وأعطاهم رقم مديرة أعماله التي ما إن أجابت على الهاتف أغلقت الخط فور علمها أن الأمر خاص باستدعاء محمد رمضان.

واستطرد مختار أن رفض الفنان محمد رمضان للاستدعاء مرتين اثبتته النيابة بمحضر رسمي، ومازالت التحقيقات مستمرة.

كانت ولية أمر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، قد حررت بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان، تتهمه فيه بالتعدي بالضرب على ابنها والتسبب في إصابته.

بدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطار من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها ابنها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بضرب ابنها.

وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.

وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيىء، وتولت النيابة التحقيق.

وكشف محمد سالم، والد الطفل المعتدى عليه أن مشاجرة وقعت بين نجله ونجل الفنان، ما دفع الأخير للاستعانة بوالده، مشيرًا إلى أن محمد رمضان اقتاد نجله إلى مكان يوجد فيه الطفل واعتدى عليه.

وأكد والد الطفل، أن ابنه يمر بحالة نفسية سيئة للغاية نتيجة الحادث، مشددًا على عدم وجود نية للصلح.