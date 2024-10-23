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من أوسيم للمنيب.. مصابان في مشاجرتين بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في مشاجرة بقرية برطس مركز أوسيم شمال الجيزة، الثلاثاء.

مأمور مركز أوسيم دفع بقوة أمنية للسيطرة على طرفي المشاجرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أوسيم المركزي للعلاج.

واقعة مماثلة شهدتها منطقة المنيب غرب المحافظة، مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن سقوط مصاب يخضع للعلاج بمستشفى أم المصريين العام.

في سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشبّ داخل شقة بشارع 17 بالبوابة الأولى بحدائق الأهرام ومحاصرة نيران مخلفات بشارع المعهد الديني مركز الصف دون إصابات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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