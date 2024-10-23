نشرة التوك شو| الصحة تكشف مفأجاة بشأن تطعيمات الأطفال.. وانطلاق قمة تاريخية لتجمع بريكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

تشكل وجهًا جديدًا للعالم.. محلل سياسي: قمة بريكس تاريخية بامتياز

وصف الدكتور محمد الأفندي، المحلل السياسي، قمة بريكس بأنها "قمة تاريخية بامتياز".

رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل: نواجه تحديات لتطبيق قانون الطفل المصري

كد أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أن قانون الطفل المصري واضح بشأن إجراءات تسجيل المواليد ولا يحتاج إلى تعديلات حالية

السفير جمال بيومي: مصر تلعب دورًا محوريًا في الدبلوماسية الدولية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الدبلوماسية الدولية، حيث تستقبل أكبر عدد من السفارات الأجنبية وتعتبر بوابة رئيسية لدخول الأسواق العالمية

بلاغ للنائب العام.. الصحة تكشف مفاجأة بشأن مزاعم فساد تطعيمات الأطفال

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة الفيديو المنتشر الذي نشرته إحدى الممرضات والتي زعمت فساد تطعيمات الأطفال، موضحًا أن هذا الادعاء تم رصده من قِبل الوزارة، وهو غير صحيح على الإطلاق

سؤال لأمين الفتوى: ما حكم قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن؟