أستاذ موارد مائية يكشف: توقف توربينات سد النهضة بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن توربينات سد النهضة فى حالة سكون تام.

وقال شراقي: أظهر فيديو من موقع سد النهضة حديثا يوضح جسم السد والكوبرى أعلى الممر الأوسط ومنطقة أحواض تجميع المياه التى تخرج من التوربينات فى حالة التشغيل وهى فى حالة سكون تام لعدم التشغيل.

وأضاف شراقي: فى حالة التشغيل تندفع المياه من أعلى مستوى للبحيرة نحو بوابات أنفاق التوربينات منها العلوى عند مستوى 595 م، والمنخفض عند 565 م، إلى التوربينات عند قاع النهر 500 م فتدير التوربينات ثم تخرج المياه مندفعة من ارتفاع 65، 95 م، فتكون دوامات شديدة نحو حوض تجميع المياه تظهر بلون فاتح، وفى حالة عدم التشغيل تكون المياه هادئة تماما فى حوض التوربينات دون تغير فى اللون وهذا الذى ظهر على جميع الصور الفضائية منذ 5 سبتمبر الماضى.

وتابع شراقي: تم تركيب أربع توربينات اثنين فى فبراير وأغسطس 2022، ورقمى 9 و10 فى 24 أغسطس 2024، والمفروض أنهم جميعا جاهزون للتشغيل.