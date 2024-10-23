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"اشتروا بسرعة".. رئيس "اللجنة النقابية للمصوغات" يكشف أسباب ارتفاع أسعار الفضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، أسباب ارتفاع الفضة اليوم، مؤكدا أن الأسعار زادت في البورصة العالمية بحوالي 34.85 سنتا، إضافة إلى لبعض التوترات الإقليمية وخفض الفائدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مصر جديدة"، التى تقدمه الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، مساء الثلاثاء، أن كيلو الفضة بلغ 55 ألف جنيه، بينما كيلو الفضة يوم الأربعاء الماضي كان سعره 51 ألف و500 جنيه، موضحا أن الفضة ارتفعت من يوم الأربعاء الماضي حتى الآن حوالي 7%.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعًا أكبر، لافتا إلى أنه قد يصل سعر السبيكة كيلو جرام لـ60 ألف جنيه قريبًا، موجها النصيحة للمواطنين بالشراء وعدم البيع إلا فى الضرورة القصوى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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