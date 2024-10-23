"كفاية عبث".. أحمد موسى يعلق على أزمة مباراة الزمالك بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأزمة التي أعقبت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، "أن أي مصري في الإمارات بيتشال على الرأس وكذلك أي إماراتي ييجي مصر يتشال على الرأس".

وأكد أن العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات أبعد من أي كلام والعلاقات طيبة وودية وممتدة، قائلا: حصل شيء، وأخذ القانون مجراه.

وأوضح أنه لم يكن هناك كلام رسمي عن انسحاب نادي الزمالك من مباراته أمام الأهلي في نهائي بطولة السوبر المحلي.

وتابع: نريد مباراة قوية بين القطبين الأهلي والزمالك فهو الديربي الأقوى في المنطقة وينتظره عشاق الساحرة المستديرة، مضيفا: "أرجوكم كفاية عبث وخلوا الشكل لطيف وجميل وبلاش شعللة، ووارد يحدث خطأ من أي حد".