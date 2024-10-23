شكرا لقرائتكم خبر عن غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجلا لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.