شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: ندعم التحقيق بشأن تسريب وثائق سرية بخصوص توجيه ضربة عسكرية لإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، قبل قليل، عن وزارة الدفاع الأمريكية، قولها إنها تدعم التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشأن تسريب وثائق سرية بخصوص توجيه ضربة عسكرية لإيران.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.