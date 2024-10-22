شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يجرى مباحثات مع نظيره الروسى على هامش قمة تجمع دول بريكس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين على هامش قمة تجمع دول بريكس.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجارى.