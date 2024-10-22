شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ندعم أى مساعٍ لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدير بلاده الدعم الروسى لمصر والجهد الذى بذلته روسيا طوال فترة رئاستها لتجمع قمة بريكس بالإضافة إلى الآليات التى عقدت خلال فترة الرئاسية الروسية للقمة، معبرا عن سعادته لمشاركة مصر بالقمة الأولى لها ببريكس.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون بين مصر وروسيا سواء على الصعيد الثنائى وأطر التعاون متعدد الأطراف وفى مقدمته تجمع قمة بريكس ودعمنا أى مساعٍ لتحويل مواجهة التداعيات السلبية المرتبة على الأزمات الدولية.