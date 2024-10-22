شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل بعنوان آليات التحقيق والتصرف بمركز التدريب القضائى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم مركز التدريب القضائى برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، ورشة العمل بعنوان: "آليات التحقيق والتصرف"، والتى جرى عقدها بمقر مركز التدريب القضائى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجارى، بمشاركة 31 من أعضاء النيابة من درجتى مساعد ووكيل نيابة.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتى رحب فيها بالأعضاء الحضور، ونقل فيها تحيات المستشار عبد الراضى صِدِّيق – رئيس الهيئة للأعضاء المشاركين فى الدورة التدريبية، وتمنياته بأن تكون ورشة العمل قد أتت بثمارها المرجوة؛ بما من شأنه دعم أدائهم لرسالتهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح المستشار أيمن نبيل أن الهدف منها صقل قدرات الأعضاء وملكاتهم فى آليات التحقيق والتصرف، من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتحديد الإشكاليات والمآخذ التى قد تطرأ أثناء التحقيقات، مؤكدًا استمرار مركز التدريب القضائى فى تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة، نحو عقد مزيد من الدورات التدريبية وورش العمل للأعضاء على مستوى جميع نيابات الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج ورشة العمل تناول عددًا من المُحاضرات فى القضايا والتطبيقات العملية"، التى تفضل بإلقائها نُخبة مُتميزة من المُستشارين المُحاضرين، جاءت كالآتى وفقًا للترتيب الزمني:

المستشار الدكتور حسان هاشم – نائب رئيس الهيئة بمركز التدريب القضائي.

المستشار الدكتور محمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص.

المستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

المستشار محمد رمضان – الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي.

المستشار الدكتور أيمن فخر الدين - الوكيل العام الأول بمركز التدريب القضائي.

المستشار سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث الفنية.

وفى ختام الفعاليات تم تسليم شهادات المشاركة فى ورشة العمل للسيدات والأعضاء الحضور.