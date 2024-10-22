شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: يجب الاستفادة من اغتيال السنوار فى إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الصراع بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قبل قليل، وخلال لقائه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ضرورة الاستفادة من اغتيال السنوار فى تأمين إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الصراع في غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، على ضرورة أن تتخذ إسرائيل خطوات أخرى لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة واستدامتها.