شكرا لقرائتكم خبر عن السير مجدى يعقوب ينصح الأطباء بالتواضع وحب الإنسانية وعدم اليأس والان مع تفاصيل الخبر

وجه العالم السير مجدى يعقوب خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، عدة رسائل لشباب الأطباء بضرورة التواضع، وأن يتم معاملة الناس بشكل متساوى الأمير مثل المواطن العادى، والرسالة الأخرى هى أن يشعروا بأنهم جزء من المجتمع، وأن يكون لديهم حب للإنسانية وعدم اليأس.



وأضاف، أنه يجب تشجيعهم على الأبحاث ولا يصيبهم الغرور بأنفسهم ويقولون إننا وصلنا إلى القمة فهناك ما هو أعلى من هذه القمة وأن يكون هناك تعاون مستمر بينهم البعض، موضحا أن التمريض مهنة نبيلة جدا وهى جز لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية وهى مهنة مقدسة.



ونصح المدخنين بالإقلاع عن التدخين لمنع الإصابة بأمراض القلب، وتجنب الإصابة بالسمنة وممارسة الرياضة والوقاية من مرض السكر لمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن يكون هناك علاقة ثقة بين الطبيب والمريض.



كان هذا خلال جلسة حوارية بين السير مجدى يعقوب والحضور وشباب الأطباء والتمريض، الذين طرحوا أسئلتهم على السير مجدي يعقوب خلال الجلسة الحوارية التى شارك فيها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وعدد من الأطباء من الفريق الطبى للدكتور مجدى يعقوب.