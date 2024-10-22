شكرا لقرائتكم خبر عن 18 شهيدا بينهم 4 أطفال و60 جريحا بغارة لجيش الاحتلال بمحيط مستشفى الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصحة اللبنانية، قبل قليل، عن سقوط 18 شهيدا من بينهم أربعة أطفال و 60 جريحا في حصيلة جديدة لغارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على محيط مستشفى الحريري الحكومى بالعاصمة اللبنانية بيروت، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان مصدر أمنى لبناني رفيع المستوى، قد أفاد يوم أمس الإثنين، باستشهاد 3 على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية قرب مستشفى الحريري الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت.