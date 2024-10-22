شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب: مستشفى عالمى للقلب بجوار الأهرامات.. ومبادرة "بداية" بارقة أمل والان مع تفاصيل الخبر

أشاد طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب بمبادرة التنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبكل ما تقوم به وزارة الصحة والسكان من جهود في إطار المبادرة، ما يؤكد اهتمامها بمبدأ التكافؤ والمساواة والإنصاف بين الجميع.

وأكد الدكتور مجدى يعقوب، أن مبادرة بداية جديدة هي بارقة أمل للمستقبل.



واستعرض الدكتور مجدي يعقوب - في كلمته خلال جلسة "تأثير العلوم والتكنولوجيا على تقدم الصحة العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - جهود مركز القلب في أسوان خلال الفترة الماضية .

وأضاف أن هذا المركز هو دليل واضح على ما يمكن أن يقوم به نموذج واحد من المجتمع المدني فهو بارقة أمل للعالم.

وكشف عن أنه يتم الآن بناء مستشفى جديدة بالقرب من الأهرامات من أجل معالجة مرضى القلب، موضحا أن تصميم المبنى الذي يشبه أوبرا سيدني يدل على أن هذا المشروع سيكون شيئا عظيما.

وأكد أن هناك العديد من الموظفين الذين يعملون ليلا ونهارا لتقديم الخدمات للجميع وتحقيق مبدأ التكافؤ والانصاف في تقديم الخدمات الصحية للجميع دون تمييز.