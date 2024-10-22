شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل منظمة الصحة العالمية: مصر الدولة الأولى فى رحلة القضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر الدولة الأولى في العالم التي تصل إلى المستوى الذهبي في رحلة القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي، مؤكدًا أنه كان إنجازًا رائعًا، والأهم الآن هو كيفية الحفاظ على هذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أنه من الضروري أن يكون النظام الصحي لا مركزي، وأن يكون هناك إشراك ممنهج للمجتمعات المحلية كي نتأكد من أننا نصل للأكثر ضعفًا وهشاشة.

وأكد أن هناك احتياج إلى مزيد من اللا مركزية وأن نضمن المساواة في النظم الصحية والحفاظ على ما حققناه من إنجازات في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن قطاع الوقاية والصحة العامة في مصر مميز جدًا.