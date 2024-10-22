شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إقبال كبير على حجز وحدات صندوق التنمية الحضرية بمعرض Nile Property EXPO بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

شارك صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، فى معرض Nile Property EXPO بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وافتتح أجنحة الصندوق بالمعرض، السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، الذى أثنى على المشروعات التى يطرحها الصندوق، لاسيما فى ظل جاهزيتها وجودة التشطيب، وتنوع مستوياتها وأسعارها، بما يلائم كافة الاحتياجات لأهالينا من المصريين المغتربين.

وطرح صندوق التنمية الحضرية بالمعرض عددًا من الوحدات بمشاريعه السكنية المتكاملة، التى تلبى احتياجات مختلف الشرائح، وتعكس تجربة الصندوق الرائدة، حيث شارك بمشروعات "دارة" بالعديد من محافظات مصر ومنها القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وسوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم، والمنوفية، إلى جانب مشروع "الواحة فيو" المتواجد بحى الواحة بامتداد التجمع الخامس، فضلًا عن مشروع " الفسطاط فيو" بمنطقة الفسطاط التاريخية، فى موقع استراتيجى حيوى بقلب القاهرة.

وحققت مشاركة الصندوق بالمعرض نجاحًا كبيرًا، تمثل فى الإقبال الكبير من جانب المصريين بالمملكة على زيارة أجنحة الصندوق؛ والتعرف على مختلف مشروعاته، والتقدم لحجز العديد منها، حيث تم بيع وحدات بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه فى ثلاثة أيام، وسط إقبال كبير من أبناء المحافظات، بما يعكس النجاح فى التسويق للمشروعات والترويج لفرصها المميزة.