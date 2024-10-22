شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات جديدة فى معاهد مركز البحوث ومديريات الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات جديدة في بعض معاهد مركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة، وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء، ورفع الكفاءة.

وشملت القرارات تكليف الدكتورة جيهان محمد حسني حسين مديرا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، وتكليف الدكتور محسن السيد علي ابو رحاب مديرا لمعهد بحوث أمراض النباتات، فضلا عن تكليف الدكتور احمد حلمي حسن خلف - مديرا لمعهد بحوث البساتين، كما كلف أيضا الدكتور محمد احمد عبد السلام الشربيني مديرا للمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف.

كما شملت أيضا تكليف الدكتور سعد عبد الخالق ابراهيم جعفر مديرا للمعمل المركزي للزراعة العضوية، وتكليف الدكتورة عزة احمد خفاجي مديرا للمعمل المركزي للبحوث الحشائش.

كما كلف وزير الزراعة أيضا المهندس محمود صبحي عبد الحميد رزق للقيام باعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، فضلا عن تكليف الدكتور تامر حسن علي حسن - للقيام باعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء.

كما أصدر وزير الزراعة أيضا قرارا بتكليف الدكتور صابر السيد محمد صديق - للعمل مديرا تنفيذيا لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية.

