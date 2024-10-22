شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات روسية ترافق طائرة الرئيس الصينى خلال عبورها أجواء روسيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رافقت مقاتلات روسية، اليوم الثلاثاء، طائرة الرئيس الصيني شي جين بينج، المتوجهة إلى مدينة قازان خلال عبورها الأجواء الروسية.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن مقاتلة روسية قامت بمرافقة طائرة الرئيس الصيني شي جين بينج، أثناء توجهها إلى مدينة قازان لحضور قمة "بريكس 2024".

ووثقت لقطات تم تصويرها من داخل طائرة الرئيس الصيني مقاتلة الروسية وهي تحلق في السماء.

وتعقد اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول لقمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، وتشارك في القمة 36 دولة، منها 22 على مستوى الرؤساء، إضافة إلى قيادات 6 منظمات دولية.