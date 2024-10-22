أخبار مصر

تشييع جثمان شحتة الإسكندرانى نجم الاتحاد السكندرى إلى مثواه الأخير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شحتة الإسكندرانى نجم الاتحاد السكندرى إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية أ ش أ

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 03:46 م

شيعت ظهر اليوم /الثلاثاء/ جنازة شحتة الإسكندراني نجم الاتحاد السكندري في عصره الذهبي، والذي توفى أمس /الاثنين/ بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد "المواساة" شرق الإسكندرية، قبل تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير بمقابر المنارة.


وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، قد أعلن حالة الحداد لمدة ثلاث أيام لوفاة الكابتن شحتة الإسكندراني.


جدير بالذكر أن شحاته عبدالرحيم الشهير بـ"شحته الإسكندراني" كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلي أحدي المستشفيات بالإسكندرية لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements