شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شحتة الإسكندرانى نجم الاتحاد السكندرى إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية أ ش أ

شيعت ظهر اليوم /الثلاثاء/ جنازة شحتة الإسكندراني نجم الاتحاد السكندري في عصره الذهبي، والذي توفى أمس /الاثنين/ بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد "المواساة" شرق الإسكندرية، قبل تشييع الجثمان إلي مثواه الأخير بمقابر المنارة.



وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، قد أعلن حالة الحداد لمدة ثلاث أيام لوفاة الكابتن شحتة الإسكندراني.



جدير بالذكر أن شحاته عبدالرحيم الشهير بـ"شحته الإسكندراني" كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلي أحدي المستشفيات بالإسكندرية لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.