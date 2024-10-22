شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملفات رئيسية على طاولة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأثنين، 5 ملفات هامة مع اللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف الوصول إلى الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، وحصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.

وتابع رئيس الوزراء أهم الموضوعات الجاري دراستها بالمركز الوطني حيث تناول اللقاء استعراض 5 ملفات هي:

أولا: مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوي الجمهورية بمساحة 9.6 مليون فدان وكيفية ربطها بمنافذ التصدير البحرية لتحقيق اعلى عائد اقتصادي منها وللاستفادة من مشروعات الهيدروجين الأخضر.

ثانيا: حصر كافة المخالفات حول محور محمد عزت عادل وذلك لرصد كافة المخالفات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وأيضا لعمل مشروع تطوير يهدف للربط بين جنوب العاصمة والمناطق الرئيسية الأخرى.



مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ثالثا: كما تناول العرض دراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 22 للتعديات على أراضي الدولة، وذلك للاستفادة منها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية ومشروعات النفع العام ومشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رابعا: كما تم مناقشة حصر وتقييم الأراضي بمنطقة أبو رواش وتحديد أفضل استخدام لتلك الأراضي لمنع التعديات توطئة لاستصدار مشروع القرار الجمهوري اللازم للحفظ والاستفادة من تلك الأراضي وأيضا التوسعات المقترحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس غربا وشرقا كما تطرق الاجتماع الى بعض أهم التوجيهات منها اعداد وتحديث الدراسة التفصيلية لحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي حتي السلوم توطئة لإعداد تلك المناطق الواعدة لأهم المشروعات القومية طبقا للرؤية التنموية للدولة المصرية.

خامسا: مناقشة حصر وتقييم الأراضي الواقعة حول سور مطار برج العرب وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأراضي والحفاظ عليها من التعديات