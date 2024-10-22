شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. نشاط رياح بأغلب الأنحاء يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء 22 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.



وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 18، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 21.