محامو "فتوح والشبكي" يرفضون التعليق على أنباء دية الـ10 ملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

رفض محامو لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح المستشارين القانونين أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان، ومحامي أسرة "الشبكي" التعليق بشأن ما تداول إعلاميا وعلى وسائل التواصل عن دفع اللاعب 10 ملايين جنيه للتصالح مع أسرة ضحيته رسميا أمام المحكمة.

ونشر موقع إخباري صورا قال إنها محضر اتفاق الصلح بين أسرة الضحية واللاعب فتوح، تضمن دفع اللاعب 10 ملايين جنيه لأسرة ورثة "الشبكي"، فضلا عن شيك بمبلغ مليون وسبعمائة ألف كدية شرعية.

وتقدم المتهم أحمد فتوح في الجلسة السابقة التي تم إخلاء سبيله فيها بمبلغ مالي 50 ألف جنيه، بشيك بمبلغ 1.7 مليون جنيه إلى هيئة المحكمة كدية شرعية لورثة المجني عليه الراحل "السيد الشبكي" .

وقررت الدائرة الثانية جنايات مرسي مطروح، اليوم الثلاثاء، تأجيل مُحاكمة " أحمد فتوح" إلى جلسة 16 نوفمبر، للاستماع لطلبات الدفاع، ونبهت على المتهم بالحضور بشخصه، مع إخلاء سبيله.