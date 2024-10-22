لماذا عاقبت المحكمة متهمي واقعة السحر بالسجن 3 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنح الخليفة، حيثيات حكمها بحبس المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا 3 سنوات وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم.

وجاء في منطوق الحكم، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في الواقعة.

وتابعت المحكمة، أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة.

وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلا من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.

ولهذه الأسباب قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند إليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

كانت أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، الخاصة بواقعة فبركة أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

هذا، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين، وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.