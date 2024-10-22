"فرحان".. محامي مؤمن زكريا يكشف أول رد فعل للاعب بعد حبس متهمي واقعة السحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال هيثم الفاوي، محامي لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، إن المحكمة عاقبت المتهمين بفبركة العثور على أعمال سحر خاصة باللاعب، بالحبس 3 سنوات وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم.

وتابع الفاوي في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن المتهمين سوف يقوموا بسداد الكفالة لوقف تنفيذ الحكم؛ لحين تحديد جلسة للاستئناف عليه.

وأضاف المحامي، أن مؤمن زكريا الآن في دولة الإمارات؛ لحضور نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب علم بحكم المحكمة، وعبر عن سعادته به وتحسن حالته النفسية، "فرح بعد سماع الحكم ورفع من معنوياته".

كانت أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، الخاصة بواقعة فبركة أعمال سحر للاعب مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

هذا، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين، وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.