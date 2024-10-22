شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد يوم 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل.

واستمعت الجلسة العامة اليوم، لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أحمد عبد اللطيف، بشأن خطط وسياسات الوزارة لـ تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع التعليم، وهى المرة الأولى التى يقف فيها أمام مجلس النواب، لعرض رؤيته منذ توليه مسئولية الوزارة.