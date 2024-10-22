شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 8 ساعات عن المعتمدية و 3 مناطق بالجيزة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا"، لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 25/ 10/ 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه قطر 400 مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن أعمال تطوير امتداد محور أحمد عرابي.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، مشيرة إلى أنه في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.