شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة والان مع تفاصيل الخبر

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة، في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.

وحضر جلسة اليوم، أفراد من أسرة المجني عليه، السيد أحمد السيد، ضحية الحادث، والإقرار بالتصالح مع أحمد فتوح أمام المحكمة، في شق الحق المدني، حيث أسفرت جهود الوساطة بين اللاعب عقب إخلاء سبيله وأسرة المجني عليه، عن التوصل للصح وتم استقبال اللاعب في منزلهم بالإسكندرية لتلقي العزاء خلال الفترة الماضية.

وكانت مباحث قسم شرطة العلمين، قد ضبطت عقب وقوع الحادث، كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما أظهرت نتائج التحاليل الطبية تعاطيه مخدر الحشيش.

وسبق لـ محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، أن قررت يوم 16 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، إخلاء سبيل المتهم أحمد محمد أبو الفتوح وشهرته " أحمد فتوح " لاعب كرة قدم محترف بنادي الزمالك، بضمان مالي 50 ألف جنيه وتأجيل محاكمته لجلسة 22 أكتوبر، في قضية اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، واتهامه بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادة المتهم سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين في الساحل الشمالي.

وذلك بعد الاستماع لطلبات دفاع المتهم بإخلاء سبيله، حيث لا يخشى هروبه، مع المطالبة بانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث، واستدعاء الطبيب الشرعي وضابط التحريات ومدير مرفق إسعاف مطروح، وخبير كيميائي وخبير في الطرق والكباري، للاستماع إلى شهاداتهم، في ملابسات وظروف الحادث.

كانت هيئة المحكمة، قد عقدت أولى جلسات نظر القضية، يوم 19 أغسطس الماضي، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر، مع استمرار حبس المتهم، بعد أن واجهته باتهامه بتعاطي المخدرات واتهامه بقيادة سيارته بسرعة عالية مما تسبب في القتل الخطأ للمجني عليه.



وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح ، في يوم 11 أغسطس 2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، قد أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانوني، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك الاصطدام المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب في قتله خطأ، وكان ذلك ناشأ عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة، حال قيادته السيارة رقم ( ا ف ج 9569 ) بالطريق الساحلي بحالة نجم عنها الاصطدام بالمجني عليه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، التي أدت إلى الوفاة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة الدعوى إلي محكمة جنايات أول درجة المختصة، بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح لمحاكمته.