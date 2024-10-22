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المزايدة على لوحة “م س- 3” المميزة تصل لـ630 ألف جنيه و3 أشخاص يتنافسون عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 01:57 م

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل حتي الآن 630 ألف جنيه، تحمل رقم ( م س - 3) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

 5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

 6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 


 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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