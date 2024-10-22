شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحرين المتوسط والأحمر والأمواج ترتفع لـ3.5 متر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر وسرعة الرياح من ( 60:50 كم/س) وارتفاع الموج من ( 2.5 3.5 متر).

ويشهد اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حار على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3.5 متر.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 32 درجة، والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.