شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد قطاراتها 31 أكتوبر وتبدأ العمل بالتوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد، تعليمات بشأن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفى والعمل بـ التوقيت الشتوي اعتباراً من نهاية يوم الخميس ليلة 31 أكتوبر/ 1 نوفمبر 2024.

وأوضحت الهيئة أن تأخير مواعيد القطارات وفقا للتعليمات التالية:

أولاً: عند تمام الساعة 24:00 هذه الليلة يصير تأخير الوقت ستون دقيقة لتصبح الساعة 23.00 ويدون ذلك في كشوف قيد القطارات وجداول الكمسارية.

ثانياً : المحطات وأكشاك البلوك التى تقفل ليلا قبل الساعة 2ط 24.00 يؤخر الوقت ستون دقيقة بعد تبادل علامات القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات.

ثالثاً : من هذا الوقت تقوم القطارات وفقا لمواعيدها الجديدة .

رابعاً : القطارات التى تقوم من محطة قيامها في الفترة من الساعة 23.00 الى الساعة 23.59 وفقا للتوقيت الصيفى والقطارات التى تكون سائرة بالطريق تعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل الى محطات الوصول الانتهائية ولا يتكرر قيام القطارات التي قامت بين الساعة 23.00 الى الساعة 23.59 بعد تأخير الساعة .

خامساً : ( الخطوط الطوالي والفروع في هذه الليلة فقط )

على محطة القاهرة حجز قطار 1902 مكيف الاسكندرية / أسوان بحيث يقوم منها الساعة 12.20 حسب التوقيت الشتوي

على محطة القاهرة حجز قطار 3006 مكيف الاسكندرية / أسوان بحيث يقوم منها الساعة 00.50 حسب التوقيت الشتوى

على محطة القاهرة حجز قطار 934 مكيف الاسكندرية / الاقصر بحيث يقوم منها الساعة 01.10حسب التوقيت الشتوى.