شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: انتهاء 491 بروتوكولا إكلينيكيا لـ28 قسما متعلقا بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الهيئة، وبمشاركة عبر تقنية الزووم من رؤساء الأقاليم ومديري الفروع والمستشفيات ورؤساء الأقسام الإكلينيكية في المستشفيات التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

تناول الاجتماع آخر المستجدات والإنجازات ونتائج مبادرة "مرجعية" التي تهدف إلى توحيد وتنميط البروتوكولات الإكلينيكية للتشخيص والعلاج. وتم استعراض سبل تعزيز التنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان تنفيذ البروتوكولات بشكل فعال، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويحقق رؤية وأهداف الهيئة في التميز الإكلينيكي بكفاءة واحترافية عالية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الهيئة إلى الانتهاء من إعداد 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا لـ 28 قسمًا من الأقسام الإكلينيكية المتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعًا وأهمية، كما وجه بمراجعة وتطابق كافة البروتوكولات مع المعايير الدولية بالتنسيق مع المجلس الصحي المصري.

كما كلف الدكتور أحمد السبكي، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة بإتاحة البروتوكلات الإكلينيكية والمسارات العلاجية الموحدة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرعاية الصحية بعد الاعتماد، وكذلك إتاحة كافة البرامج التدريبية الإكلينيكية على منصة التدريب الإلكتروني للهيئة (LMS).

وكلف الدكتور السبكي، الإدارة المركزية للرعاية العلاجية بالهيئة بتشديد المتابعة على الطواقم الطبية للالتزام بالصلاحيات الإكلينيكية للتعامل مع الحالات طبقًا للتأهيل العلمي مع الرقابة المركزية على نتائج لجان المراضة والوفيات بكل مستشفى لضمان تحسين الأداء الإكلينيكي.

واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير قدرات الفرق الطبية والإدارية لضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم وتحفيز كوادرها لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات الصحية الشاملة والمتميزة للمواطنين.