أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية دار الهنا للمسنين بجمعية التعارف، والتي نظمتها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الجمعية والاطمئنان على الخدمات المقدمة لكبار السن، والإطلاع على أنشطة وخدمات الجمعية المقدمة لفئة كبار السن.

وأعرب المتواجدون داخل الدار عن تقديرهم لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحرصها على اللقاء معهم  والاطمئنان عليهم، وقضاء عدد من الساعات في أجواء يسودها الاحترام والتقدير.

7c2461cd-76d8-4074-88a0-a90e5c10a3a1

 

 

120fdff3-f664-4739-a87a-03e96c1879e7

 

 

9800d67c-c025-4a91-bcce-7a92f1070fc2

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements