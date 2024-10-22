شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالعراق يعرب عن التطلع لدفع التعاون التجارى بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير المصرى فى بغداد أحمد سمير عن التطلع لدفع التعاون التجارى بين الجانبين لآفاق أرحب على ضوء الرغبة الصادقة من الجانب المصرى لزيادة التعاون مع الجانب العراقى وتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده سفير مصر مع "أثير داود سلمان الغريري"، وزير التجارة العراقى.

وأكد سمير على النجاح الذي شهدته الدورة الأخيرة للجنة المصرية العراقية العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة في يونيو 2023، حيث تم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون ثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

ونوه كذلك إلى حرصه على استكمال ما تحقق من نجاحات من خلال الدورة القادمة للجنة المصرية العراقية المشتركة في يناير 2025.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة العراقي حرص الحكومة العراقية على تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال العمل على تعزيز التعاون مع الجانب المصري على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن رسم خارطة الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ينبغي أن يشمل شركات القطاع الخاص التي بإمكانها تسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين.

وأبرز الفرص الواعدة فى العراق للصادرات المصرية، حيث أن حجم استيراد العراق من الخارج يبلغ قرابة الـ74 مليار دولار.