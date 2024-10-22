شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم عقود عمل لأبناء جنوب سيناء.. وندوات للتوعية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، عمليات تسليم وتعيين الشباب من أبناء جنوب سيناء للعمل بالمنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 43 عقد عمل بأحد الفنادق، و27 عقد عمل فى فندق أخر، وذلك للتأكد من مصداقية فرص العمل التي تم توفيرها لشباب جنوب سيناء بهذه المنشآت خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته المديرية بالديوان العام، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران ، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وفر الملتقى 282 فرصة عمل للشباب على كافة التخصصات الفندقية بمشاركة عدد من الفنادق السياحية بمدينة طور سيناء.

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ، بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل توفير فرص العمل، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، من خلال تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات والمصانع العاملة في نطاق المحافظة لإيجاد مزيد من فرص العمل فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن ذلك ياتى ضمن جهود المديرية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتفعيل رؤية وتوجيهات وزير العمل على أرض الواقع من خلال برامج ومبادرات تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة، بهدف فتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل، وأضافت أيضاً أنه تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وجرت عمليات تسليم العقود بمقر المنشآت بحضور أكرم سيد مدير مكتب عمل شرم الشيخ.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، داخل مستشفيات جامعة أسيوط "مستشفى الإصابات، مستشفى جراحات العظام"، بمشاركة عدد 20 من العاملين بالمستشفيات، حيث تناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وأهدافها ومبادئها وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتي ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.