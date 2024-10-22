شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنظم غدا ندوة بعنوان "أسرة مستقرة تساوى مجتمع أمن" والان مع تفاصيل الخبر

تنظم جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بالتعاون مع كلية الإعلام وبمشاركة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف ندوة بعنوان "أسرة مستقرة تساوى مجتمع أمن" ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفنى للجامعة.

وذلك تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر فى الندوة الدكتور أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسي، وذلك غدا الساعة 10 صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

