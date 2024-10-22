شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات: إنشاء 27 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إنه تم إنشاء 27 وحدة بالجامعات المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إنهم يقدمون بشكل يومي أنشطة يستفيد منها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والتي ينعكس أثرها على قدراتهم وإمكانياتهم، مشيرًا إلى ما تتضمنه من موضوعات التنمية البشرية والصحة الإنجابية والصحة النفسية والعقلية، وغيرها من المبادرات الأخرى، وما ينظمونه من أنشطة منها أنشطة الماراثون.

وأشار إلى أنه فيما يخص الأبعاد الأخرى، ومنها على سبيل المثال ما يخص العنف ضد المرأة، تم إنشاء 29 وحدة بالجامعات المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدًا أن الجامعات تتقدم من خلال هذه الأنشطة.

وقال إن المجلس أطلق قاعدة بيانات يمكن من خلالها لكل جامعة أن تدخل بيانات أنشطتها حتى نعرف الأنشطة الموجودة بكل منطقة، ويتمكن الطلاب من الاشتراك بالأنشطة بالجامعة القريبة منهم، مما عظم أثر المبادرات ونقلها إلى الشكل الرقمي.